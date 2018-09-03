Чемпионат изменил жизнь угонщиков. Охота под заказ на «Камри» не удалась

Количество попыток угона автомобилей в Петербурге минувшим летом сократилось практически вдвое по сравнению с летом 2017 года, констатируют эксперты компании «Аркан». По их оценке, активность угонщиков сильно снизилась из-за введения особого режима безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу. Всего с июня по август мониторинговый центр компании зафиксировал 36 попыток угона: 19 в Петербурге и Ленинградской области, 13 в Москве и Московской области и четыре в других регионах.

Абсолютным лидером по популярности у угонщиков остается японский бренд Toyota (16 попыток), особенно модели Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150 и Camry. На одну «Тойоту» в Москве была объявлена настоящая охота: за одну ночь, видимо под заказ, пытались угнать три разных автомобиля – все Camry 2017 года выпуска и цвета «белый перламутр».

На втором месте по популярности – Mazda (шесть попыток угона), особенно Mazda 6 и CX-5, на третьем – Lexus (четыре) с моделью NX 200. Четвёртое место разделили три бренда – немецкие BMW и Mercedes и английский Land Rover (по две попытки угона).

Большинство попыток угона совершается в вечернее и ночное время. В 62% случаев угонщики использовали методы считывания сигнализации без повреждений, в 19% случаев разбивали стекло, в 15% считывали сигнализацию с повреждениями и в оставшихся 4% случаев повреждали замок двери.