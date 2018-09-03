СК завершил расследование дела об убийстве куратора Крестов-2

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова, обвиняемых в убийстве и незаконном обороте оружия. Материалы производства с обвинительным заключением направлены в прокуратуру. Об этом сообщили в Следственном комитете 3 сентября.

Одного из кураторов стройки Крестов-2 Николая Чернова расстреляли в марте прошлого года. По версии следствия, он фиксировал финансовые и коррупционные нарушения на объекте и стал якобы неугоден замначальника УФСИН по капстроительству Сергею Мойсеенко. Как полагают следователи, Мойсеенко предложил своему знакомому Сабиру Садыкову совершить убийство. Садыков, в свою очередь, обратился к Захарову, который передал ему пистолет Макарова с «глушилкой». 2 марта Садыков в автомобиле во Всеволожском районе Ленобласти семь раз выстрелил в Чернова. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось.

Ранее Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.