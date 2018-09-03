ФСИН обещает закупить для колоний видеорегистраторы, которые нельзя отключать

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) создает в колониях систему «тотального видеонаблюдения». Как пишут 3 сентября «Ведомости», об этом в интервью ТАСС заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, это должно защитить заключенных «от неправомерных действий сотрудников». ФСИН закупает видеорегистраторы, которые нельзя будет отключать.

«Теперь вот видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели – человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», – заявил Максименко.

Причем в базу хранения видеозаписей не смогут вмешиваться не только рядовые сотрудники, но и руководители региональных управлений ФСИН. Каждый сотрудник будет получать уже включенный регистратор в начале своей смены, он должен записывать весь его рабочий день. Записи о применении силы и спецсредств должны храниться на серверах службы бессрочно. «То есть и через 10 лет поднимем видеозапись, если выявится нарушение», – подчеркнул Максименко.