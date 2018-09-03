У соседей дешевле, или Как петербургский мусор везут в Карелию

В Карелии поймали 8 грузовиков с 300 тоннами отходов. На них петербургские номера. Местный Росприроднадзор назвал партию незаконной и оштрафовал площадку, принимающую мусор. Кто и зачем может везти свои отходы в Карелию из Петербурга?

фото: Алексей Владимиров

Все началось с того, что 22 августа в Карелии кто-то всадил дробь в лобовое стекло большегрузного мусоровоза Mercedes, приехавшего к свалке у поселка Пряжа (в 50 км от Петрозаводска). Водитель в это время находился в кузове и не пострадал. Произошедшее участники бизнеса расценили как некую акцию устрашения.

Карельские надзорные органы установили, что соседний регион использует территорию республики как свалку незаконно. В результате ООО «Полигон», которое принимает мусор в районе Пряжи, получило штраф по совокупности нарушений. Росприроднадзор на 100 тысяч рублей наказал компанию и на 10 тысяч рублей её директора за нарушение статьи Кодекса об административных правонарушениях 8.2 – «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Также местная прокуратура вынесла «Полигону» предписание не принимать отходы из Ленинградской области.

Как пояснила замначальника отдела надзора в области охраны окружающей среды карельского Росприроднадзора Юлия Манохова, приняв мусор петербургских машин, компания «Полигон» нарушила Федеральный закон №89, который гласит, что все договоры компании на приемку мусора из других регионов должны быть согласованы с региональным мусорным оператором. Это условие соблюдено не было. Но к перевозчикам, которые этот мусор привезли, никаких санкций пока применено не было, однако карельские Росприроднадзор и природоохранная прокуратура сейчас работают над тем, чтобы привлечь их через коллег из Петербурга.

Всего на подъездах к мусорной площадке в тот день журналист карельского издания «Черника» насчитал 8 автомобилей с петербургскими номерами, груженных несортированным мусором, – по 30 тонн каждый, то есть порядка 240 тонн. Среди возможных владельцев отходов называют три петербургские компании: «Монополия», «Транзит» и «Авто Л.С.». Из них только владелец последнего, Геннадий Святкин, заявил «Фонтанке» о том, что не имеет никакого отношения к августовскому эпизоду в Карелии.

Представители Росприроднадзора Карелии уверены: мусор везли из Ломоносовского района Ленобласти, села Большая Ижора (где площадка для сортировки мусора есть у компании «Эко Лэнд»), а также с пункта перегруза отходов в Петербурге, в Автобусном переулке, 2, которую контролирует «Автопарк №6 Спецтранс». Это журналисту «Черники» Алексею Владимирову подтвердили водители мусоровозов.

В течение лета в СМИ появлялись сообщения о том, что у этих компаний есть общая проблема — слишком велики объемы принятых отходов. Так, в Автобусном переулке копится мусор, который теперь не принимает закрытый полигон «Новоселки», а «Эко Лэнд» был вынужден начать сваливать мусор близ поселка Дубки, потому что из-за пожаров была блокирована точка сортировки мусора на полигоне «Фосфорит».

Генеральный директор «Эко Лэнда» Вячеслав Кукушкин и Михаил Рожков, директор дочернего предприятия Спецтранса №6 ООО «Северо-Западные экологические технологии», категорически заявили, что с их площадок в Пряжу мог идти только сортированный мусор. Рожков добавил, что и в сортированном мог остаться минимальный процент отходов другой категории, но это не позволяло бы назвать несколько тонн мусора «несортированными». Директор ООО «Полигон» Евгений Семыкин предположил, что природоохранное ведомство могло ошибиться при отборе проб.

У обеих городских организаций есть портфель госконтрактов по мусору, по его сортировке, обработке и приемке. Только в 2018 году у «Эко Лэнда» набирается 15 таких соглашений на общую сумму 27 млн рублей, а у Спецтранса – 149 контрактов на 203 млн. Во многих из них фигурирует именно сортированный мусор.

Смысл везти мусор из Петербурга за 380 км в Карелию теоретически есть: даже учитывая расходы на бензин, на свалке в Пряже куб принимают за 99 руб. (около 400 за тонну), в то время как в Петербурге это будет стоить не меньше 240 руб. (не меньше 2000 за тонну).

Собеседник «Фонтанки», знакомый с этим бизнесом, предположил, что выбор площадки связан не только с низкими ценами, но и с тем, что в Петербурге и Ленобласти отказываются принимать несортированные отходы под видом сортированных. Директор же ООО «Полигон» уверяет: компаниям невыгодно везти отходы без сортировки – в мусоровоз после разбора мусора помещается не 17, а почти 30 тонн, и везти за четыре сотни километров половину возможного невыгодно.

«А то, что в пробах было 3 капельницы или шприца, – совсем не означает, что отходы несортированные. Я считаю, что это провокация с целью давления на нашу компанию. И я буду оспаривать предписание прокуратуры, потому что они неправильно интерпретируют закон. С региональным оператором я должен был бы согласовывать, если бы заключил с ним какое-то легитимное соглашение. А я с ними работаю по договору, к которому нет ни одного приложения – у меня нет списка автомобилей, я реально не знаю, что я принимаю. Я даже не знаю, от кого. С полученным по 8.2 штрафом согласен – там были объективные причины. Например, я долго не мог утилизировать гору покрышек, доставшихся от предыдущего собственника площадки», – говорит Евгений Семыкин.

Сейчас перевозка мусора из Петербурга в Карелию прекращена из-за представления местной прокуратуры. Если это будет оспорено в суде или таки согласуют территориальную схему приемки с региональным оператором, то в республику вновь поползет вереница заполненных отходами из Петербурга мусоровозов.

Справка:

В день Петербург производит около 30 тысяч тонн отходов. Вблизи города есть 9 мусорных площадок, куда в теории можно было бы свозить мусор, но их мощности давно на грани. Ситуация с вывозом отходов обострилась после закрытия полигона «Новоселки». Предполагалось, что вокруг закрытой площадки могут появиться сразу три мусороперерабатывающих завода: «Анабасис», ООО "Автопарк 6 «Спецтранс» и греческой Aktor. Однако актуальность сохранил только иностранный проект, который реализуется с начала нулевых, но на несколько лет был заморожен. По словам инвестора, к строительству завода компания приступит в 2018 году. Предполагается, что на греческом заводе будут перерабатываться твердые отходы, а также сжигаться осадки сточных вод.

Финансовый оборот в отрасли перевозки мусора Петербурга в год составляет около 13 – 15 млрд рублей. Ранее ведущими игроками на рынке считались структуры Анатолия Язева, главной из которых является «Автопарк № 1 «Спецтранс». С нового года в регионе должен появиться единый мусорный оператор – контракт на 80 млрд рублей выиграл ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». С 1 января 2019 года предприятие будет контролировать все перевозки мусора в регионе.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»,

при участии Алексея Владимирова, «Черника»