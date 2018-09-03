Российские Су-35 назвали «худшим ночным кошмаром» для американских ВВС

«Худшим ночным кошмаром», «причиной головной боли» для американских ВВС могут стать истребители Су-35, закупленные китайской армией.

Об этом 2 сентября сообщило издание The National Interest (NI). По словам автора статьи, купленные у России Су-35 укрепят силы Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Также, по мнению издания, самолеты могут сыграть решающую роль «в попытках китайцев покорить Тайвань».

А ракеты дальнего действия PL-15 («воздух — воздух»), которыми можно оснастить истребители, угрожают американским самолетам-дозаправщикам или разведчикам. Последние, в свою очередь, «имеют решающее значение для проведения операций над акваторией Тихого океана». По информации The National Interest , ракеты The National Interest начнут использовать уже до конца текущего года.

Напомним, другое зарубежное издание, немецкое СМИ Handelsblatt, сегодня выпустило статью о том, что Москва, проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018», показывает НАТО свою военную мощь и посылает сигнал всему миру.