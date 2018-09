В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по толпе. Пострадали минимум 10 человек

Неизвестный мужчина ранил как минимум десятерых в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Бернардино. Об этом 3 сентября сообщает CNN со ссылкой на полицию штата.

По предварительным данным, двое мужчин поссорились около жилого комплекса на East Lynwood Drive поздно вечером 2 сентября, что привело к перестрелке. Один из них начал стрелять по прохожим. Минимум десять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

#UPDATE: Police say a total of 10 people were shot on Lynwood Drive in #SanBernardino. 3 people are in "extremely critical" condition but there are no fatalities. Police say a group of people were playing dice in a common area of the complex when the shooting happened. #CBSLA pic.twitter.com/J0S82iu0kg