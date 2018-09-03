В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Группа компаний «ЦДС»

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года.

В поселке Мурино открылась новая общеобразовательная школа на 700 мест. На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

Группа компаний «ЦДС»

Общая площадь разноуровнего (3-4-этажного) здания составляет 9941 кв. м. В здании предусмотрены 25 учебных классов, из которых 12 отведены для учеников с 1 по 4 классы и еще 13 – для детей с 5 по 11 классы.

Для младших школьников, помимо помещений для занятий, предусмотрены спальни для мальчиков и девочек, игровая комната и кабинет рисования. Для учащихся старших классов в здании расположены кабинеты черчения и рисования, химии, физики, биологии, информатики, домоводства, лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, большой и малый спортивные залы со снарядной, тренерской и раздевалками с душевыми для мальчиков и девочек, а также полностью оборудованная мастерская и инструментальная.

Кроме того, в здании школы расположены актовый зал с костюмерной и гримерной, медицинский кабинет с процедурной, прививочной и стоматологический кабинет. На прилегающей территории обустроены детские площадки, площадка для прыжков, бега, малого тенниса, бадминтона, поле для мини-футбола. Участие в озеленение газонов принял не только застройщик, но также депутат МО «Мурино» Сергей Галиновский.

«Сегодня мы передали ключи от новой школы ее директору – Никите Викторовичу Ракитину. Здание полностью соответствует всем нормам безопасности, что подтверждено как нашей внутренней экспертизой, так и представителями органов власти и строительного надзора. Это современная, красивая, просторная школа, в которой, я надеюсь, детям будет комфортно и интересно учиться», – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

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