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Город
03.09.2018 12:36
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В сентябре дорожники придут на Сенную и Лабораторный. Ремонтная кампания в Петербурге продолжится до ноября

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по ремонту дорог, завершить её планируется в ноябре 2018 года. Как сообщает 3 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в этом месяце начнутся работы на нескольких улицах, в том числе:

  • на Сенной площади,
  • на Лабораторном проспекте от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Мечникова,
  • на улице Ленина от улицы Мира до Автозаводского проезда (Шушары),
  • на нечётной стороне Долгоозёрной улицы от проспекта Королева до проспекта Авиаконструкторов,
  • на Старопутиловском валу от дома 7 до примыкания к проспекту Елизарова.

Сейчас ремонты продолжаются на 12 объектах, среди которых:

  • Фермское шоссе,
  • проспект Энгельса от Северного проспекта до проспекта Луначарского и от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта,
  • участок Садовой улицы от Гороховой улицы до набережной реки Фонтанки и набережной канала Грибоедова,
  • Средний проспект В.О. от Кадетской линии до 10 – 11-й линий (тротуар до 12 – 13-й линий).

В процессе обновления находятся Малый проспект В. О. от набережной Макарова до 12 – 13-й линий, Благодатная улица от Московского проспекта до Кубинской улицы, Торжковская улица от набережной Чёрной речки до Новосибирской улицы, участок проспекта Авиаконструкторов.

Дорожная кампания в Петербурге стартовала в апреле и была поделена на два этапа. Первый из них завершился к чемпионату мира по футболу – 2018, то есть к началу июня. Во время мундиаля ремонт выполнялся лишь на окраинах города.

15 июля начался второй этап, в рамках которого было завершено обновление главной магистрали города – Невского проспекта, отремонтирован ряд улиц в Приморском районе (Мебельная от Гаккелевской до Туристской, участок Парашютной улицы), Выборгском (участок проспекта Художников), Калининском (Свердловская набережная от Арсенальной улицы до улицы Ватутина), Московском (проспекта Космонавтов от Типанова до Свирской улицы) и других районах города.

В сентябре дорожники придут на Сенную и Лабораторный. Ремонтная кампания в Петербурге продолжится до ноября

В целом к концу августа асфальтовое покрытие в Петербурге было обновлено на 73 улицах. Объём программы на текущий год составляет 5 млрд рублей, всего она включает 102 адреса. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

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