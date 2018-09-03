Володарский мост обновят за 17,5 млн после самопроизвольной разводки
После самопроизвольной попытки развода Володарского моста «Мостотрест» объявил аукцион по замене оборудования переправы. Документы опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно документации, в ходе работ будут заменены элементы подъёма и разводки пролетного строения моста. Начальная цена контракта 17 млн 645 тысяч рублей. Победителя торгов определят 21 сентября.
Работы должны начаться в конце сентября – начале октября 2018 года, а завершиться к 30 апреля 2019 года.
Ранее специалисты из Петербургского государственного института путей сообщения приступили к специальному обследованию Володарского моста.
Справка:
25 августа Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30 – 40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и автобус, три человека были госпитализированы. В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП.
Также наше издание выяснило, что в ходе ремонта переправы поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода.