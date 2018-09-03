На матче «Зенит» - «Спартак» Шнурова заметили с новой девушкой. Буквально неделю назад он целовался с другой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обзавелся новой пассией и пришел с ней на матч чемпионата России «Зенит» – «Спартак» в Петербурге в минувшее воскресенье, 2 сентября. Музыкант был замечен с таинственной девушкой в одной из вип-лож арены «Санкт-Петербург», где проходила игра.

Как стало известно «Фонтанке», эта же длинноволосая блондинка была замечена в окружении Шнурова еще на гастролях в Сочи.

Отметим, что буквально неделю назад петербургская модель Ксения Костровская выложила в своем инстаграме фотографии, как она целуется и обнимается со Шнуровым. Вскоре фото были удалены.

Напомним, 15 августа Шнуров официально развелся с Матильдой – своей многолетней спутницей жизни. О разводе музыкант рассказал в конце мая этого года. Решение, по его словам, было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Позже он опубликовал стихотворение, посвященное бракоразводному процессу. «Фонтанка» выяснила, что делить супругам пришлось ресторан, балетную студию и около 600 квадратных метров недвижимости.