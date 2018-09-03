Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

ПАО «Группа ЛСР»

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году.

Новый детский сад расположился на ул. Бестужевская 3, корпус 5. Здесь созданы все условия для развития детей: есть игровые и спальные комнаты, столовая с современным оборудованием для приготовления еды, музыкальный зал и зал для занятия спортом, а также бассейн. На прилегающей к детскому саду благоустроенной территории разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны. Сам детский сад представляет собой трехэтажное здание с лифтом площадью 5,5 тыс. кв. м.

Двухэтажное отдельно стоящее здание начальной школы расположилось неподалеку, по адресу ул. Бестужевская 3, корпус 4. Его площадь составляет почти 11 тыс. кв. м. Помимо классных комнат, оборудованных интерактивными досками, здесь есть актовый и спортивный залы, лингафонные кабинеты, столовая, оборудованная инвентарем для приготовления еды. Прилегающая территория школы благоустроена и также оборудована многофункциональными площадками.

Жилой комплекс «Калина-парк» построен «Группой ЛСР» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В его состав входят многоэтажные жилые дома с привлекательным ярким дизайном и комплексным благоустройством территории. Рядом с комплексом находятся сразу несколько парков, где жители могут с комфортом проводить свободное время. В прошлом году здесь открылись детский сад на 180 мест и самая большая школа в городе, рассчитанная на 1375 мест. Оба объекта также построены «Группой ЛСР».

Рядом с комплексом «Калина-парк» компания также возвела комплекс комфорт-класса Cinemа и достраивает «Калейдоскоп», сформировав целый комфортный микрорайон со всеми удобствами. Кроме того, сам Калининский район пользуется особой популярностью у жителей города. Здесь развита необходимая для комфортной жизни инфраструктура – социальная, торговая, транспортная, досуговая. Важно также, что Калининский район одновременно связывает центральные районы города с его окраиной. Его жители могут быстро добраться и до центра, и одновременно выехать за его пределы.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Калейдоскоп» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Жилой комплекс CINEMA – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/cinema/documents/

ЖК «Калина-парк» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

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