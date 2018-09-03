Кержаков станет рыбаком ради спасения подростка

Михали Кержаков – вратарь «Зенита», присоединился к благотворительной акции футбольного клуба и Русфонда «Давай-Давай!».

Голкипер пообещал на один час стать настоящим петербургским рыбаком и отправиться с удочкой ловить рыбу на одну из набережных города, если будет собрана необходимая сумма на оплату протеза для 14-летнего Кости Малова.

«Фонтанка» рассказывала историю подростка: в результате несчастного случая он лишился рук. Сейчас мальчику необходим биоэлектронный протез правого предплечья. Но оплатить дорогой протез приёмная мама Кости не в состоянии. Цена протеза 1 193 500 рублей. На данный момент собрано лишь 14 357.

Михаил Кержаков стал четырнадцатым игроком «Зенита», принявшим участие в акции. Первым был нападающий Халк, в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. Полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка, полузащитник Маурисио был таксистом, нападающий Александр Кокорин продавал пышки, главный тренер «Зенита»-2 Вячеслав Радимов стал спасателем МЧС, защитник Николас Ломбертс вышел на Дворцовую площадь в образе Петра Первого, экс-нападающий Александр Кержаков рисовал портреты на Невском проспекте, защитник Бранислав Иванович развозил пиццу, голкипер Андрей Луневпоработал в маршрутном такси, а нападающий Антон Заболотный стал воспитателем в детском саду.