«Зенит» сыграет против Аршавина 9 сентября. «Кайрат» едет в Петербург

Во время паузы на выступление национальных сборных футбольный клуб «Зенит» сыграет один товарищеский матч. 9 сентября на арене «Санкт-Петербург» сине-бело-голубые встретятся с казахстанским «Кайратом», за который выступает бывший футболист петербургской команды – полузащитник Андрей Аршавин. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба «Кайрата».

Напомним, «Зенит» после шести туров чемпионата Российской премьер-лиги возглавляет турнирную таблицу. «Кайрат» после 23 туров занимает вторую строчку в местном первенстве, уступая три очка «Астане».

Андрей Аршавин — воспитанник футбольного клуба «Зенит». За петербуржцев в общей сложности отыграл 376 матчей с 2000 по 2015 годы (с перерывами), забил 80 голов и отдал 145 голевых передач. В составе «Зенита» трижды становился чемпионом России (2007, 2011/2012, 2014/15), выигрывал Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008). С 2009-го по 2013-й выступал за лондонский «Арсенал». В 2016 году перешел в «Кайрат», где и играет до сих пор.