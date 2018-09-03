Под ЗСД пасутся лошади. «Иппотерапия» вызвала улыбку у пациентов больницы на Костюшко

Лошади подняли настроение пациентам городской больницы № 26 на улице Костюшко в Петербурге утром 3 сентября. Находящиеся в стационаре взялись за телефоны, когда в окно увидели животных, пасущихся, казалось бы, в самом не подходящем для этого месте — под Западным скоростным диаметром. Рядом — Ленинский проспект, Кубинская улица — одни из самых оживленных по трафику магистралей. И железная дорога.

С редакцией «Фонтанки» снимком поделился один из очевидцев. По словам автора фотографии, лошадей было три, хотя в кадр попали только две. Пастуха рядом не наблюдалось.

Откуда под ЗСД взялись животные — загадка. Судя по карте и данным открытых источников, в округе нет конюшен и конных клубов, во всяком случае, легальных. Ближайший клуб — в 5 – 6 километрах, и, чтобы до него добраться, нужно пересечь оживленный Ленинский.

Напомним, сегодня утром в другом районе Северной столицы — Невском — разгуливал другой представитель животного мира – лось. По счастью, его появление в Обухово не сопровождалось дорожно-транспортными происшествиями.