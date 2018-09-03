«Это необязательно будет симметричный ответ». Россия готовит для США новые контрсанкции

Российский МИД не оставит без ответа санкции, введенные Америкой из-за дела Скрипалей. «Мы, конечно же, не оставим это без реакции, об этом будет объявлено — это необязательно будет симметричный ответ. Я считаю, что симметричный ответ не всегда оптимальный способ действий», – цитирует 3 сентября главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова РИА «Новости».

Отметим, формулировка «зеркальный» или «симмметричный» ответ стала уже почти традиционной в заявлениях российского МИДа о контрсанкциях или любых других ответных действиях в отношении стран, которые ввели антироссийские ограничения. Таким образом комментировали высылку американских дипломатов после закрытия консульства России в США, высылку греческих дипломатов, введение многих других антиамериканских и антиевропейских мер. Видимо, политика МИДа немного поменялась.

Напомним, в начале августа США анонсировали новый раунд санкционного давления из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако в назначенный день, 24 августа, антироссийские санкции так и не были введены. Новые ограничения были опубликованы лишь 27 августа. Российский МИД в лице своего официального представителя Марии Захаровой заявил, что привязка дела Скрипалей к санкциям США абсолютно надуманна. Рейтинговое агентство Moody's посчитало, что новые ограничения не сильно повлияют на экономику России.