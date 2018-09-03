Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

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Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).

Авиалайнеру с бортовым номером RA – 89110 присвоено имя «М. Громов», в честь легендарного советского лётчика, Героя Советского Союза.

Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Михаил Громов вошел в историю не только советской, но и мировой авиации, совершив в 1937 году беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). По итогам данной экспедиции экипаж установил сразу два мировых авиационных рекорда дальности полёта (по прямой и ломаным линиям), совершенный за 62 часа 17 минут.

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

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