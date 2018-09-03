Стальной, с алыми парусами: кто построит новый корабль для праздника выпускников

Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что к 2023 году у нас появится собственный, российский парусник для «Алых парусов». Судя по тому, что известно о принципах судостроения, тому, кто возьмется за этот заказ, придется повторить подвиг строителей «Беговой» и «Новокрестовской».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

На заседании городского педагогического совета губернатор Георгий Полтавченко рассказал, что пора уже делать чудеса своими руками: новый парусник «Санкт-Петербург» для участия в ежегодном празднике выпускников построят студенты и школьники. Своими руками. И уже в 2023 году судно выйдет в акваторию Невы под грохот праздничного салюта. Переговоры с городскими верфями вот-вот начнутся.

Таким образом, за бортом останется не только бессменный в последние годы исполнитель роли парусника «Секрет» – шведский бриг «Три короны», – но и линейный корабль Петровской эпохи «Полтава», построенный на одноименной верфи исторического судостроения. Не то чтобы создатели «Полтавы» прочили свое детище на место «Трех корон», но исторически достоверный корабль из дерева получился сказочно хорош. Однако зарегистрировать деревянный линкор в «Российском морском регистре судоходства» – задача практически невыполнимая. Деревянный линкор не вписывается в современные правила безопасности и эксплуатации судов. Из-за проблем с регистром «Полтава», поначалу заявленная как одно из чудес парада в День ВМФ в Кронштадте, в строю так и не появилась.

Главный кораблестроитель исторической верфи «Полтава» Михаил Плеханов рассказал «Фонтанке», что к нему насчет строительства нового парусника для «Алых парусов» не обращались.

«Любое приличное судостроительное предприятие в состоянии справиться с таким заказом, – говорит Плеханов. – Корпус проектировать, в принципе, не великая история, а вот рангоут, такелаж и парусное снаряжение — сложнее, таких специалистов немного. Привлечение молодежи к такому проекту — возможно. Но это приведет к серьезному удорожанию проекта и увеличению сроков. Помните, как в кинофильме «Формула любви» карету чинили? «За неделю справиться можно, а за две — тут помощник нужен». Профессионалы работают быстрее, и стоимость продукта, который они изготовят, ниже. Но это будет большое вложение в тех детей, которые примут участие в строительстве, и это хорошо».



Плеханов отмечает, что уложиться в четыре года, не имея готового техзадания, будет непросто.

Судя по заявлению градоначальника, построить новый парусник проще, чем победить бюрократические барьеры.

Никаких подробностей проекта парусника «Санкт-Петербург» пока нет. Неизвестно, как будет финансироваться строительство, на чьем балансе будет стоять судно и чем займется в те 364 дня, когда в Петербурге не проходят «Алые паруса».

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию, губернатор направил в ведомство поручение, которое со временем будет детализировано. Но в документе указан тип судна. Предполагается, что это будет трехмачтовое парусное судно, тип – «баркентина». Это корабль со смешанным парусным вооружением – прямыми и косыми парусами. Длина около 60 метров, водоизмещение порядка 700 тонн. Район плавания – вся акватория Мирового океана. Особенность такого судна в том, что оно может беспрепятственно заходить и маневрировать в акватории Невы и то же время имеет хорошие мореходные качества для дальних плаваний. Технический проект планируется разработать и утвердить в 2019 году.

И самое главное — новый «Секрет» отечественного производства будет из стали, а не из дерева. И никакой трагедии в этом нет — только практические соображения.

«В 21-м веке строить корабль подобного размера из дерева – это особенная блажь, – отмечает Плеханов. – Если мы хотим красивую картинку, то это должна быть сталь, чтобы не иметь сложностей с морскими регистрами. Если корабль строится, чтобы ходить в море, он должен строиться из стали».

Одна беда — в серии такие суда никто не делает, готовых проектных решений нет. Парусники сегодня – штучный продукт. Однако прецеденты строительства современных судов такого класса есть. Например, баркентина "Running on waves".

Историю создания «Бегущей по волнам» ее владельцы подробно рассказывают на официальном сайте судна. В 2004 году создание круизного корабля длиной 50 – 70 метров, способного ходить под парусом и швартоваться в небольших живописных бухтах Средиземного моря, казалось профессионалам невозможным. Первый подрядчик, к которому обратились заказчики, запросил за проектировку и строительство 60 млн евро. В итоге проектировщик нашелся в Польше — им стал конструктор Зигмунт Хорень. Техническое задание было готово к 2005 году, а в начале 2006-го московская компания «88 PARSEC» и гданьская «Choren Design & Consulting» начали разработку проекта. Стальной корпус изготовили на территории Гданьской судоверфи. Алюминиевые мачты, реи и надстройки изготовили в Калининграде, на ПСЗ «Янтарь». Подрядчиком выступила берлинская фирма «Alpa GmbH», потому что прямой контракт с «Янтарем» обошелся бы значительно дороже. Готовый парусник был спущен на воду в 2011 году, от замысла до воплощения прошло около 7 лет.

Впрочем, то было давно и не в рамках госзаказа. Сегодня петербургские судостроительные заводы не видят в строительстве парусника «Санкт-Петербург» ничего невозможного. В пресс-службе АО «Балтийский завод» «Фонтанке» подтвердили, что все необходимые мощности для реализации такого заказа у предприятия есть. Не удивились запросу и в Объединенной судостроительной корпорации.

«Конструкторские бюро, входящие в состав ОСК, готовы выполнить проект парусника «Санкт-Петербург», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. – Верфи корпорации обладают всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями для строительства такого судна, но пока предложение к нам не поступало, и переговоры не проводились».

Конечно, замена деревянного корабля стальным — отдельная печаль для романтиков. Но роль трёхмачтового галиота Грея «Секрет» в советском фильме «Алые паруса» с Анастасией Вертинской исполнила стальная баркентина «Альфа». И ничего, никто не переживал из-за несоответствия духу эпохи.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»