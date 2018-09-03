В жилом комплексе "Юнтолово" открыта школа на 825 учащихся

Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об открытии общеобразовательной школы на 825 мест на территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе.

1 сентября новом в жилом районе «Юнтолово», возводимом компанией «Главстрой – Санкт-Петербург», состоялось торжественное открытие общеобразовательной школы №428. В церемонии, приуроченной ко Дню знаний, приняли участие Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, Николай Цед, глава администрации Приморского района, Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой – Санкт-Петербург», а также Ольга Топехина, директор общеобразовательной школы №428.

Школа общей площадью 23 680 кв. м рассчитана на 825 мест. Здание, расположенное на Юнтоловском проспекте, д. 51, к. 6, стр. 1, было спроектировано по индивидуальному архитектурному проекту. Для комфортного пребывания учащихся и повышения качества образовательного процесса учебные блоки для начальных и старших классов расположены в разных корпусах. Помимо классных комнат в трехэтажном здании школы предусмотрены столовая на 400 посадочных мест, три зала для занятий спортом и хореографией, два бассейна (25-метровый и 10-метровый), медпункт, библиотека с читальным залом и просторный актовый зал.

Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»

Для занятия физкультурой на свежем воздухе организована спортивная зона, включающая футбольное поле с травяным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки с мягким покрытием, две площадки для настольного тенниса и полосу препятствий. Для учеников начальной школы предусмотрены детские игровые комплексы. Школьное учреждение адаптировано для маломобильных групп населения.

Всего на территории нового района «Юнтолово» запланировано строительство 9 школ и 18 детских садов. Также в жилом комплексе предусмотрены поликлиники, отделение полиции, больница и станция скорой неотложной помощи, пожарное депо, библиотеки и различные объекты сферы досуга.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Поздравляю вас с этим замечательным праздником – Днём знаний. В нашем городе открылось несколько школ, мы решили приехать именно в вашу, так как она расположена в новом микрорайоне «Юнтолово». Здесь проживает много молодых семей. За такими районами – будущее».

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой – Санкт-Петербург»: «Сегодня наличие объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности является обязательным условием комфортного проживания. Поэтому мы, как компания, которая занимается комплексным развитием территорий, относим возведение школ и детских садов к числу наиболее приоритетных задач. Заботясь о формировании и развитии комфортной среды в жилом районе «Юнтолово», мы полностью синхронизировали темпы строительства жилых объектов, социальной и образовательной инфраструктуры. Так, одновременно с первыми очередями строительства домов был возведен детский сад. В этом году свои двери распахивает первая школа на территории жилого комплекса, которая обеспечит «Юнтолово» школьными местами более чем на 100%. Уверен, что она станет одним из лучших образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

Разместить "Новость компании" онлайн