Рубль падает на первых осенних торгах

Российская валюта дешевеет на первых осенних торгах на Московской бирже 3 сентября. Как отмечает Reuters, против рубля играет «неопределенность в отношении дальнейшей санкционной политики США против РФ».

По данным на 11:30, рубль подешевел по отношению к доллару на 26 копеек, американская валюта продается по 67,81 руб. Евро вырос уже на 38 копеек, до 78,75 руб. На стороне рубля играет только приостановка Центробанком закупок валюты с 23 августа. Однако против него слишком много факторов, говорят эксперты. Помимо возможного усиления санкций США, речь идет о возможном обострении ситуации на Украине после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Нефть при этом продолжает немного дорожать, однако серьезного влияния на рубль это не оказывает.