18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 67.74р
78.64р
14:44 03.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
Публикуется на правах рекламы
03.09.2018 11:39
Печать

10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня

10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня

Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года, в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум.

На протяжении всех этих лет на международные Балтийские транспортные форумы в Калининграде неизменно собирались профессионалы транспортной отрасли из разных стран для обсуждения перспектив развития Балтийского региона. Мероприятия ICF-Международные конференции на балтийской земле способствовали и способствуют как реализации знаковых проектов, так и решению текущих, наболевших вопросов экономики региона. Уже через неделю эксперты продолжат эту важную дискуссию. 

В пленарной сессии «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» среди докладчиков: 

  • Елена Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининградской области;
  • Николай Верийчук, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;
  • Виктор Голомолзин, начальник Калининградской железной дороги - филиала «РЖД»;
  • Андрей Городиштьян, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»;
  • Леонид Степанюк, вице-президент холдинга DSV, руководитель Комитета КТПП по транспорту и таможенной политике, депутат Калининградской Областной Думы, член Комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской Областной Думы;
  • Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии;
  • Светлана Куманёва, и.о. первого заместителя начальника Калининградской областной таможни.
  • Модератором пленарной сессии выступит Инга Дмитриева, главный редактор журнала «Автомобильные дороги». 
  • Круглый стол «Железная дорога и порты: взаимодействие на стыке» пройдёт в формате расширенной дискуссии. 
  • Модератором этой части конференции выступит Дмитрий Саранча, ведущий ТСН Медиа-группы «Каскад». 

В диалоге примут участие: 

  • Евгений Майоров, первый заместитель начальника Калининградской железной дороги – филиала «РЖД»;
  • Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги; 
  • Саулюс Стасюнас, директор Департамента по развитию бизнеса «Литовских железных дорог»;
  • Аболс Гундарс, председатель правления «LDZ Loģistika»;
  • Лариса Коршунова, директор по взаимодействию с органами государственной власти «ОТЛК ЕРА»;
  • Александр Игнатов, директор проектного отдела «РЖД Логистики»;
  • Михаил Тарасов, заместитель генерального директора «РусТрейла»;
  • Андрей Мошков, заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления;
  • Алексей Павлов, генеральный директор «Балтийской Стивидорной Компании» и многие другие делегаты, которым есть чем поделиться с участниками форума.

Актуальный список участников доступен в разделе «Участники» сайта форума. 

Во второй день Форума состоится профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки международного морского терминала в Пионерском. Также участники посетят музейно-исторический комплекс Замок Шаакен - легендарные руины орденского замка, основанного на месте прусской крепости Зоке в 1270 году. 

Приглашаем Вас принять участие в работе 10-го юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51, в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.

 

                                Разместить "Новость компании" онлайн      

 

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 12:10

Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 12:03

Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
03.09.2018 11:56

Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
03.09.2018 11:54

В жилом комплексе "Юнтолово" открыта школа на 825 учащихся

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об открытии общеобразовательной школы на 825 мест на территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе
Балтийский транспортный форум
03.09.2018 11:39

10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня

6 – 7 сентября 2018 года, в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум
ГК «Эталон»
03.09.2018 11:13

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» началось благоустройство территории

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, началось благоустройство придомовой территории
Setl City
03.09.2018 10:55

«Петербургская Недвижимость» заявила о повышении цен на элитные объекты

Квартиры во всех строящихся объектах бизнес и премиум класса от Setl City подорожают уже 6-ого сентября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 10:33

Аэропорт Шереметьево прекратил объявлять опаздывающих по фамилии

В адрес Аэрофлота поступило официальное уведомление Международного аэропорта Шереметьево об изменении системы оповещения пассажиров. Руководство аэропорта сообщает, что с 27 августа 2018 года фамилии опаздывающих пассажиров не упоминаются в объявлениях по громкоговорителю
ООО «Терминал-Ресурс»
31.08.2018 19:24

В «Образцовом квартале 4» приступили к устройству системы отопления

Объявив в апреле этого года о начале строительства нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4», компания ООО «Терминал-Ресурс» уже приступила к устройству системы отопления по принципу водяного теплого пола Uponor
31.08.2018 18:09

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира

На рейсе Аэрофлота SU 270, следовавшего из Москвы в Бангкок, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира. Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авидебошира
фото предоставлено компанией "ТачкиГрад"
31.08.2018 17:50

Тачки на прокачку

Большая беговелогонка для детей состоится 1 сентября в «ТачкиГраде» (0+)