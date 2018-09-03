10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня
Балтийский транспортный форум
6 – 7 сентября 2018 года, в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум.
На протяжении всех этих лет на международные Балтийские транспортные форумы в Калининграде неизменно собирались профессионалы транспортной отрасли из разных стран для обсуждения перспектив развития Балтийского региона. Мероприятия ICF-Международные конференции на балтийской земле способствовали и способствуют как реализации знаковых проектов, так и решению текущих, наболевших вопросов экономики региона. Уже через неделю эксперты продолжат эту важную дискуссию.
В пленарной сессии «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» среди докладчиков:
- Елена Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининградской области;
- Николай Верийчук, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- Виктор Голомолзин, начальник Калининградской железной дороги - филиала «РЖД»;
- Андрей Городиштьян, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»;
- Леонид Степанюк, вице-президент холдинга DSV, руководитель Комитета КТПП по транспорту и таможенной политике, депутат Калининградской Областной Думы, член Комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской Областной Думы;
- Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии;
- Светлана Куманёва, и.о. первого заместителя начальника Калининградской областной таможни.
- Модератором пленарной сессии выступит Инга Дмитриева, главный редактор журнала «Автомобильные дороги».
- Круглый стол «Железная дорога и порты: взаимодействие на стыке» пройдёт в формате расширенной дискуссии.
- Модератором этой части конференции выступит Дмитрий Саранча, ведущий ТСН Медиа-группы «Каскад».
В диалоге примут участие:
- Евгений Майоров, первый заместитель начальника Калининградской железной дороги – филиала «РЖД»;
- Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги;
- Саулюс Стасюнас, директор Департамента по развитию бизнеса «Литовских железных дорог»;
- Аболс Гундарс, председатель правления «LDZ Loģistika»;
- Лариса Коршунова, директор по взаимодействию с органами государственной власти «ОТЛК ЕРА»;
- Александр Игнатов, директор проектного отдела «РЖД Логистики»;
- Михаил Тарасов, заместитель генерального директора «РусТрейла»;
- Андрей Мошков, заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления;
- Алексей Павлов, генеральный директор «Балтийской Стивидорной Компании» и многие другие делегаты, которым есть чем поделиться с участниками форума.
Актуальный список участников доступен в разделе «Участники» сайта форума.
Во второй день Форума состоится профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки международного морского терминала в Пионерском. Также участники посетят музейно-исторический комплекс Замок Шаакен - легендарные руины орденского замка, основанного на месте прусской крепости Зоке в 1270 году.
Приглашаем Вас принять участие в работе 10-го юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51, в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.
Разместить "Новость компании" онлайн