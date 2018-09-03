10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня

Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года, в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум.

На протяжении всех этих лет на международные Балтийские транспортные форумы в Калининграде неизменно собирались профессионалы транспортной отрасли из разных стран для обсуждения перспектив развития Балтийского региона. Мероприятия ICF-Международные конференции на балтийской земле способствовали и способствуют как реализации знаковых проектов, так и решению текущих, наболевших вопросов экономики региона. Уже через неделю эксперты продолжат эту важную дискуссию.

В пленарной сессии «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» среди докладчиков:

Елена Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининградской области;

Николай Верийчук, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;

Виктор Голомолзин, начальник Калининградской железной дороги - филиала «РЖД»;

Андрей Городиштьян, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»;

Леонид Степанюк, вице-президент холдинга DSV, руководитель Комитета КТПП по транспорту и таможенной политике, депутат Калининградской Областной Думы, член Комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской Областной Думы;

Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии;

Светлана Куманёва, и.о. первого заместителя начальника Калининградской областной таможни.

Модератором пленарной сессии выступит Инга Дмитриева, главный редактор журнала «Автомобильные дороги».

Круглый стол «Железная дорога и порты: взаимодействие на стыке» пройдёт в формате расширенной дискуссии.

Модератором этой части конференции выступит Дмитрий Саранча, ведущий ТСН Медиа-группы «Каскад».

В диалоге примут участие:

Евгений Майоров, первый заместитель начальника Калининградской железной дороги – филиала «РЖД»;

Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги;

Саулюс Стасюнас, директор Департамента по развитию бизнеса «Литовских железных дорог»;

Аболс Гундарс, председатель правления «LDZ Loģistika»;

Лариса Коршунова, директор по взаимодействию с органами государственной власти «ОТЛК ЕРА»;

Александр Игнатов, директор проектного отдела «РЖД Логистики»;

Михаил Тарасов, заместитель генерального директора «РусТрейла»;

Андрей Мошков, заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления;

Алексей Павлов, генеральный директор «Балтийской Стивидорной Компании» и многие другие делегаты, которым есть чем поделиться с участниками форума.

Актуальный список участников доступен в разделе «Участники» сайта форума.

Во второй день Форума состоится профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки международного морского терминала в Пионерском. Также участники посетят музейно-исторический комплекс Замок Шаакен - легендарные руины орденского замка, основанного на месте прусской крепости Зоке в 1270 году.

Приглашаем Вас принять участие в работе 10-го юбилейного Балтийского транспортного форума и стать участником диалога представителей транспортного сообщества Балтийского региона.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку «Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51, в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.

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