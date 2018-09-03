На Лиговском обстреляли клуб «Цоколь»

Вооружённая потасовка случилась у клуба Zoccolo 2.0 в центре Петербурга вечером 2 сентября. По словам очевидцев, группа молодых людей с травматическим оружием и дымовыми шашками устроила драку у третьего корпуса дома 50 на Лиговском проспекте.

Арт-директор клуба Владимир Трудов подтвердил «Фонтанке» информацию о происшествии. По его словам, неизвестные пришли в воскресенье до начала концерта группы Truckdrivers. Около клуба стреляли из травматического оружия, в помещении побиты стёкла. Агрессия длилась несколько минут, затем нападавшие убежали. По словам представителя клуба, есть пострадавшие.

Детали произошедшего Трудов пояснить не смог, так как в это время лично не присутствовал в заведении. Он лишь добавил, что представители клуба обратились в полицию.

Отменять концерт группы Truckdrivers не стали, мероприятие задержалось на час.