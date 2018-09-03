СМИ: Причиной утечки воздуха на космическом корабле «Союз» стала лишняя дырка в корпусе. Ее скрыли при помощи клея

Производственный брак стал причиной утечки воздуха на космическом корабле «Союз». Об этом 3 сентября пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости».

Как выяснило издание, при производстве «Союза» во внутреннем корпусе якобы просверлили лишнее отверстие. Чтобы скрыть брак, сотрудник, который допустил ошибку, заделал дырку специальным клеем. Из-за этого брак не удалось обнаружить во время проверки корабля перед запуском. Также проблема никак не проявлялась в первые два месяца работы «Союза». Однако потом клей подсох, и отверстие открылось. Напомним, о проблеме стало известно 30 августа, утечку воздуха смогли ликвидировать с помощью эпоксидной смолы.

Источник РИА «Новости» в космической отрасли рассказал, что виновный в браке уже установлен. При этом в «Роскосмосе» официально заявили, что работа комиссии по расследованию инцидента еще не завершена и выводы делать рано. Сразу же после аварии глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что причиной происшествия стало попадание в «Союз» метеорита.