Макрон: «Мечта Путина — демонтаж Европейского союза»

Президент Франции предлагает заботиться о безопасности Европы вместе с Россией, однако мечтой российской власти, по его словам, остается уничтожение Евросоюза.

«Я уважаю Владимира Путина, и я один из лидеров, который говорит, что нам нужно строить новую архитектуру безопасности и обороны. Нам нужна дискуссия с Россией. Но мечта Путина — демонтаж Европейского союза», – заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT. Политик также подчеркнул, что между Россией и Францией остается различие в вопросе прав человека и ценностей.

Это не первый раз, когда Макрон говорит о важности привлечения России к вопросам безопасности в Европе. Так, на встрече с финским лидером Саули Ниинисте президент Франции призвал пересмотреть отношения с российской стороной, в частности в вопросе обороны. Ранее Макрон заявил, что странам – членам ЕС необходимо инициировать диалог с Россией по кибербезопасности, химоружию, территориальным конфликтам, космической безопасности и полярным зонам.