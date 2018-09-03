Тюремное ведомство РФ отдало Следкому 42 доказательства побоев и унижений в колониях

Более четырех десятков записей с фактами превышения служебных полномочий сотрудниками ФСИН передало ведомство в Следственный комитет за две недели. Об этом журналистам рассказал заместитель директора федеральной службы Валерий Максименко.

«Работа идет, и не только в Ярославле. И то, что мы не кричим на каждом углу о ее результатах, не значит, что мы не работаем», – цитирует Максименко 3 сентября «Медиазона».

«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие. Но мы эти факты не скрываем», — добавил он.

По словам замдиректора ФСИН, в число этих записей вошло и второе видео пыток в ярославской колонии, опубликованное ранее «Новой газетой». Руководство федеральной службы уверяет, что все попавшие в кадр должностные лица лишатся своей работы – так же как и те, кто попал на другие записи.

Ранее стало известно, что получившую скандальную известность ярославскую ИК-1 ждет вторая служебная проверка. Результатами первой во ФСИН недовольны.