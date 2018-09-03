Тюремное ведомство РФ отдало Следкому 42 доказательства побоев и унижений в колониях
Более четырех десятков записей с фактами превышения служебных полномочий сотрудниками ФСИН передало ведомство в Следственный комитет за две недели. Об этом журналистам рассказал заместитель директора федеральной службы Валерий Максименко.
«Работа идет, и не только в Ярославле. И то, что мы не кричим на каждом углу о ее результатах, не значит, что мы не работаем», – цитирует Максименко 3 сентября «Медиазона».
«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие. Но мы эти факты не скрываем», — добавил он.
По словам замдиректора ФСИН, в число этих записей вошло и второе видео пыток в ярославской колонии, опубликованное ранее «Новой газетой». Руководство федеральной службы уверяет, что все попавшие в кадр должностные лица лишатся своей работы – так же как и те, кто попал на другие записи.
Ранее стало известно, что получившую скандальную известность ярославскую ИК-1 ждет вторая служебная проверка. Результатами первой во ФСИН недовольны.
Справка:
Об издевательствах над заключенным Евгением Макаровым стало известно в июле 2018 года после публикации «Новой газеты» видеозаписи из комнаты воспитательной работы в ярославской колонии №1. Пыткам осужденного подвергали за год до этого, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас задержаны 12 из 18 предполагаемых участников. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках.
23 августа «Новая газета» опубликовала второй ролик из ярославской ИК-1. На кадрах, которые были сделаны в 2016 году, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что ранее пытали заключенного Евгения Макарова. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Тема издевательств в колониях вызвала широкий общественный резонанс. В разных регионах страны люди начали сообщать о преступлениях в сфере исполнения наказаний.