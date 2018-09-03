На бульваре Менделеева и проспекте Ветеранов открыли новые школы

Две новые школы приняли учеников во Всеволожском районе Ленинградской области и в Красносельском районе Петербурга 1 сентября, сообщили в пресс-службе компании Setl City.

В поселке Мурино торжественно открыли среднюю школу на территории ЖК «GreenЛандия» на бульваре Менделеева. В церемонии приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и руководитель департамента строительства Setl City Виталий Ершов, которые передали директору символический ключ от учебного заведения.

Школа рассчитана на 1175 детей разного возраста или 47 классов. Учебное заведение специлизируется на естественных науках с углубленным изучением химии, физики и биологии. В новом здании оборудован актовый зал вместимостью 705 человек, библиотека с медиацентром. Для детей обустроили мастерские по обработке дерева и металла, помещение кулинарии и домоводства. Спортивный блок включает в себя два спортзала, спортивную площадку на улице, а также зал для маломобильных групп учащихся. Для отдыха предусмотрены комнаты психологической разгрузки и игровые помещения.

В Красносельском районе Петербурга в новую школу №385 на территории ЖК «Солнечный город» на проспекте Ветеранов, дом 173, корпус 4, пойдут 1375 учеников. В торжественной церемонии открытия второго корпуса 1 сентября приняли участие вице-губернатор города Сергей Мовчан, глава Красносельского района Виталий Черкашин и руководитель дирекции специальных проектов Setl City Владислав Шипунов.

Образовательное учреждение имеет информационно-технологический профиль с изучением английского языка по дополнительным образовательным программам. Администрация школы планирует также открыть Центр технического творчества, робототехники и информационных технологий. Здесь начнут работу лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования, виртуальной реальности, издательский центр, школьная телестудия, профильные лаборатории по физике, химии и биологии.

Четырехэтажное здание школы оборудовано двумя бассейнами, спроектирован актовый зал на 600 мест, просторная столовая, библиотека с мультимедийным кабинетом. В школе созданы необходимые условия для учеников с ограниченными возможностями: работают два лифта, а в бассейнах есть подъемники.

Вместе со школой 1 сентября открыли и детский сад № 94 с бассейном, куда пойдут 220 малышей. Он расположен в соседнем здании на проспекте Ветеранов, дом 173, корпус 5.

Школы и детский сад были построены на собственные средства Setl City.