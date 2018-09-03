В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» началось благоустройство территории

ГК «Эталон»

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, началось благоустройство придомовой территории.

Строители приступили к устройству газонов и пешеходных дорожек, ведется работа по благоустройству входных групп. В жилом комплексе установлены все двери и окна, строители также полностью завершили устройство наружных тепловых сетей. Монтаж внутренних инженерных сетей и устройство фасадов выполнены на 90%. Кроме того, в «Доме на Обручевых» продолжается внутренняя отделка квартир и мест общего пользования, в помещениях встроенного детского сада ведется чистовая отделка.

«Дом на Обручевых» — это 18-этажный жилой дом на 765 квартир, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. К активной стадии строительства «Дома на Обручевых» Компания приступила в январе 2017 года, тогда был залит первый бетон в фундамент. В октябре того же года строительная площадка «Дома на Обручевых» была высоко оценена жюри конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2017» — эксперты присудили ей наибольшее количество баллов в рамках проверки работы бригад на строящихся объектах Санкт-Петербурга.

«Дом на Обручевых» — яркий и выразительный проект, который станет продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом.

Завершение строительства «Дома на Обручевых» запланировано на IV квартал 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

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