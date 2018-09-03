«Петербургская Недвижимость» заявила о повышении цен на элитные объекты

Setl City

Квартиры во всех строящихся объектах бизнес и премиум класса от Setl City подорожают уже 6-ого сентября.

Больше других поднимутся в цене три жилых комплекса: «Москва», «Притяжение» и «Петровский Квартал на воде».

ЖК «Москва» возводится в престижном Московском районе в 3 минутах ходьбы от площади Победы. Из окон квартир открываются захватывающие виды на Петербург, площадь и зелень парков. Чтобы ничто не мешало любоваться городскими пейзажами, в квартирах предусмотрены панорамные окна и безрамное остекление балконов и лоджий. Ввод в эксплуатацию состоится в этом году.

Проект бизнес-класса «Притяжение» строится в шаговой доступности от метро «Лесная» и 10 минутах на автомобиле до исторического центра. «Притяжение» совершенно с технической точки зрения. Это настоящий «умный дом». Клапан инфильтрации воздуха в каждой квартире обеспечит комфортный микроклимат в любое время года. Многоступенчатая система очистки позволяет использовать воду для приготовления еды и напитков прямо из-под крана. Вход на территорию осуществляется через три центральные группы с элегантными фойе и зоной ресепшн. Во дворе будет создан авторский проект ландшафтного дизайна: с пешеходными дорожками, декоративным озеленением, прогулочной аллеей. Для детей предусмотрены игровые комплексы и детский сад на 200 детей.

Подорожают квартиры и в элитном комплексе «Петровский Квартал на воде», который строится на первой линии Малой Невы, на уединенном клубном острове. Здесь представлены роскошные варианты с террасами, французскими балконами, зимними садами, мансардами.

Эти и другие жилые комплексы от Setl City можно приобрести через официального брокера застройщика – «Петербургскую Недвижимость».

Для клиентов компании услуги по юридическому сопровождению сделки, подбору квартиры и помощь в оформлении налогового вычета после регистрации собственности бесплатны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Петровский Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

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