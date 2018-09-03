«Уничтожены 200 лет работы, исследований и знаний». В Бразилии сгорел Национальный музей

В Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро произошел крупный пожар. Как передает местный телеканал Globo, была уничтожена большая часть коллекции из 20 млн экспонатов.

Пожар начался в ночь со 2 на 3 сентября, после закрытия музея. Тушили возгорание около 80 пожарных. Информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели жаловались на то, что им пришлось брать воду для тушения из близлежащего озера — два ближайших пожарных гидранта не работали.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA — Justin Fleenor 🔁 (@JustinFleenor) 3 сентября 2018 г.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в своем Twitter, что это «печальный день для всех бразильцев. «Огонь уничтожил 200 лет работы, исследований и знаний», – заявил он.

В Национальном музее Бразилии хранились около 20 млн экспонатов, в том числе — египетского и греко-римского периода. Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В нем были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америке коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

Кроме того, именно в Рио-де-Жанейро хранился скелет женщины возрастом в 12 тыс. лет — самый древний скелет, когда-либо найденный на американском континенте.

A massive fire engulfed Brazil's National Museum, destroying priceless artifacts dating back centuries. https://t.co/TnbpwSj8N8 pic.twitter.com/tL3GVVhWjR — CNN (@CNN) 3 сентября 2018 г.

Как пишет BBC, «сгорела не только история Бразилии, многие видят в этом пожаре символ проблем, охвативших город и всю страну. Это был музей, проблемы которого долгое время игнорировались, на его поддержание не выделялось достаточно средств. Все это обернулось тяжелейшими последствиями для национального наследия Бразилии».