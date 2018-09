«Уничтожены 200 лет работы, исследований и знаний». В Бразилии сгорел Национальный музей

В Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро произошел крупный пожар. Как передает местный телеканал Globo, была уничтожена большая часть коллекции из 20 млн экспонатов.

Пожар начался в ночь со 2 на 3 сентября, после закрытия музея. Тушили возгорание около 80 пожарных. Информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели жаловались на то, что им пришлось брать воду для тушения из близлежащего озера — два ближайших пожарных гидранта не работали.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA