ДТП в Петербурге и окрестностях: много пострадавших, заживо сгорел юноша

Четыре тяжёлые аварии произошли в Петербурге и его окрестностях в ночь со 2 на 3 сентября. Предварительную информацию о них сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области. Есть один погибший – несовершеннолетний юноша.

Около 3:05 на перекрёстке Дунайского проспекта и улицы Ленсовета неустановленный водитель «БМВ» совершил столкновение с «Шевроле». 44-летний водитель «Шевроле» был госпитализирован в тяжёлом состоянии, пассажир «БМВ» – в состоянии средней степени тяжести.

«Такси не успело повернуть налево. Встречная машина как шла, так и зашла в бочину. Был жуткий грохот, потом машина была окутана белым дымом, потом приехало несколько скорых», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, водитель «БМВ» сбежал с места аварии.

Ещё двое попали в больницу после аварии, случившейся около 0:10 на 34-м километре дороги Шлиссельбург – Путилово – Назия (Кировский район Ленобласти). 54-летний мужчина на «Рено Логане» вылетел в кювет. Травмы средней степени тяжести получили он сам и его 55-летняя пассажирка.

Смертельное ДТП произошло около 22:35 в Зеленогорске на нерегулируемом перекрёстке Приморского шоссе и Красноармейской улицы. 17-летний парень (2000 года рождения) на квадроцикле врезался в автомобиль «КИА», а затем в дерево. Квадроцикл от удара вспыхнул.

«Водитель квадроцикла погиб на месте, сгорел, потому что был полный бак бензина», – рассказывает Кирилл в «ДТП и ЧП».

Кадр из видео УГИБДД

Три человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек на 98-м километре трассы «Кола» (тоже Кировский район Ленобласти) около 22 часов. По предварительной версии, 45-летний мужчина опять же на «Рено Логане» выехал на встречную полосу – под «Шкоду Рапид», которой управлял 40-летний мужчина. Оба водителя и 45-летний пассажир «Логана» получили травмы средней степени тяжести.

Машины разлетелись по кюветам, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП», в чёрной зажало человека, он кричал от боли. «В белой руки торчали, крови много, там не пытались доставать. Вообще, людей рядом не было с белой машиной, – отмечает Полина. – А из чёрной женщину достали из переднего пассажирского, а за рулём зажат водитель». «Запомнила только, что «Шкода» московская, 777 регион. Ребята, такой туман», – добавляет Юлия.

Фото: megapolisonline.ru

Полиция выясняет обстоятельства всех этих ДТП.