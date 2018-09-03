Доброе дело
Петербуржцы прогулялись по «Книжной реальности»
Сотни мальчишек и девчонок, а также их родители попали в «Книжную реальность», которая развернулась в Упсала-Цирке.
Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/
«Книжная реальность» – это фестиваль-путешествие для всей семьи по мотивам «Книги» Дэвида Майлза и Натали Хупс. Гости увидели, услышали и рисовали истории и сказки, посмотрели театральные постановки и перформансы, изучили неожиданные арт-объекты, звуковые и световые инсталляции, побывали в творческих мастерских по сотворению другой реальности.
Знаменитые папы-петербуржцы, среди которых были журналист и ведущий Александр Малич, ресторатор Павел Штейнлухт, продюсер Денис Рубин и другие, читали сказки и делились своим опытом их прочтения. На музыкальной сцене выступил композитор и пианист Миша Мищенко, группа Mistervolk, а над водой прошел канатоходец. Разумеется, было и выступление хулиганов Упсала-Цирка.
Не обошлось и без премьеры – гости фестиваля увидели новый спектакль «Карусель».
Отметим, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены на развитие социальных программ Упсала-Цирка.
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Справка:
Упсала-Цирк - центр нового цирка, который объединяет в себе социально-культурные, культурные и образовательные проекты для детей и взрослых. Упсала-Цирк существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Среди проектов - "Цирк для хулиганов", творческий центр "Пакитан" для детей с синдромом Дауна, "Школа цирковой педагогики", "Цирк за забором" для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта "Балансировка" и другие.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга