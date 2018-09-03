Петербуржцы прогулялись по «Книжной реальности»

Сотни мальчишек и девчонок, а также их родители попали в «Книжную реальность», которая развернулась в Упсала-Цирке.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

«Книжная реальность» – это фестиваль-путешествие для всей семьи по мотивам «Книги» Дэвида Майлза и Натали Хупс. Гости увидели, услышали и рисовали истории и сказки, посмотрели театральные постановки и перформансы, изучили неожиданные арт-объекты, звуковые и световые инсталляции, побывали в творческих мастерских по сотворению другой реальности.

Знаменитые папы-петербуржцы, среди которых были журналист и ведущий Александр Малич, ресторатор Павел Штейнлухт, продюсер Денис Рубин и другие, читали сказки и делились своим опытом их прочтения. На музыкальной сцене выступил композитор и пианист Миша Мищенко, группа Mistervolk, а над водой прошел канатоходец. Разумеется, было и выступление хулиганов Упсала-Цирка.

Не обошлось и без премьеры – гости фестиваля увидели новый спектакль «Карусель».

Отметим, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены на развитие социальных программ Упсала-Цирка.