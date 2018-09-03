Тела еще двух погибших обнаружили после взрыва на заводе в Нижегородской области

Общее число погибших на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске выросло до пяти человек. В ходе разбора завалов на обрушенном взрывом предприятии нашли еще двух погибших. Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

По предварительной информации, число погибших составляло 3 человека, 4 работника завода получили ранения, а двое пропали без вести. Напомним, что взрыв в цехе по производству вещества аммонал произошел 31 августа. Это спровоцировало пожар на площади 100 квадратных метров. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ и детонаторов, которые используются в горнорудной промышленности.