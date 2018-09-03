Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов в рамках обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока. Льготные тарифы действуют на следующие направления:

Санкт-Петербург-Владивосток, Владивосток-Санкт-Петербург – от 7 500 руб.;

Санкт-Петербург-Хабаровск, Хабаровск-Санкт-Петербург – от 7 300 руб.;

Санкт-Петербург-Благовещенск, Благовещенск-Санкт-Петербург (трансферный рейс) – от 6 500 руб.;

Санкт-Петербург-Иркутск, Иркутск-Санкт-Петербург – от 6 300 руб.;

Москва-Благовещенск, Благовещенск-Москва – от 6 400 руб.;

Москва-Чита, Чита-Москва – от 6 200 руб.;

Екатеринбург-Владивосток, Владивосток-Екатеринбург – от 6 400 руб.;

Екатеринбург-Хабаровск, Хабаровск-Екатеринбург – от 6 200 руб.;

Екатеринбург-Чита, Чита-Екатеринбург – от 5 000 руб.;

Новосибирск-Владивосток, Владивосток-Новосибирск – от 5 900 руб.;

Новосибирск-Хабаровск, Хабаровск-Новосибирск – от 5 700 руб.;

Сочи-Благовещенск, Благовещенск-Сочи (трансферный рейс) – от 9 500 руб.;

Симферополь-Благовещенск, Благовещенск-Симферополь (трансферный рейс) –от 9 800 руб.

Осуществить вылеты можно по 1 декабря 2018 года, период продаж по 1 декабря 2018 года.

Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Купить авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Получить дополнительную информацию о правилах программы можно по телефону — 8-800-7700-262 (звонок по РФ бесплатный).

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