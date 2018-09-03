РБК рассказал о засекреченной части ВВП. Росстат вновь не дает данные об интеллектуальной собственности и вооружении

Информация о 4,7% российского ВВП, относящегося к интеллектуальной собственности и вооружении, вновь оказалась засекреченной. Росстат не стал раскрывать данные, несмотря на то что должен был обнародовать их в соответствии с международной «Системой национальных счетов 2008 года» (СНС 2008), на которую перешел в 2017 году.

Как пишет 3 августа РБК, в августе статистическое ведомство предоставило обновленные сведения о ВВП за 2011 – 2017 годы, где часть информации вновь оказалась засекречена. Лишь по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 году на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности в России потратили примерно 4,1 триллиона рублей.

В Росстате, куда журналисты обратились за комментариями, сослались на Закон «О государственной тайне». При этом должностные лица не объяснили, являются ли расходы по категории «Продукты интеллектуальной собственности» сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения.

Опрошенные РБК эксперты заявили, что секретность части валового внутреннего продукта может обернуться неэффективным расходованием казны. Также это затрудняет экономический анализ.