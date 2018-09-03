Аэропорт Шереметьево прекратил объявлять опаздывающих по фамилии

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

В адрес Аэрофлота поступило официальное уведомление Международного аэропорта Шереметьево об изменении системы оповещения пассажиров. Руководство аэропорта сообщает, что с 27 августа 2018 года фамилии опаздывающих пассажиров не упоминаются в объявлениях по громкоговорителю.

Дикторы Службы информации Шереметьево используют общее приглашение на посадку, без указания фамилий. Изменение системы оповещений связано с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Аэрофлот напоминает о необходимости прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения обязательных предполетных процедур и формальностей.

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