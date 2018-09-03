Первый учебный день заблокировал дороги Петербурга. Транспорт преодолевает восьмибалльные пробки

Восьмибалльные пробки одолели улицы Северной столицы 3 сентября. После летнего перерыва родители везут детей в школы.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», утром повышенная загруженность транспортом наблюдается на Витебском и Пискарёвском проспектах, от проспекта Славы до Народной улицы, от проспекта Энгельса до Большого Сампсониевского, а также на Московском шоссе. Пробки на этих магистралях оцениваются в восемь баллов.

Заторы также возникли на проспектах Обуховской Обороны, Маршала Жукова, Стачек. Машины заблокировали внешнюю сторону КАД от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, пробка растянулась на пять километров. Чтобы преодолеть её, потребуется около получаса.

Трёхкилометровая колонна встала на проспекте Народного Ополчения от улицы Лёни Голикова до Ленинского проспекта. По данным «Яндекс.Пробок», на этом участке можно потерять около 40 минут.