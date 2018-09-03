Ставшую известной после пыток заключенного ярославскую колонию ждет новая проверка

Федеральная служба исполнения наказаний признала результаты прошедшей служебной проверки неудовлетворительными, поэтому печально известную колонию номер один в Ярославле ждет новая ревизия.

«[Предыдущее расследование] не было проведено полно, объективно и всесторонне», – цитирует 3 сентября издание «Медуза» заместителя главы ФСИН Валерия Максименко.

Ведомство заявило о новой ревизии в ярославском учреждении пенитенциарной системы.

Напомним, что об издевательствах над Евгением Макаровым в колонии № 1 Ярославля стало известно в июле 2018 года после публикации «Новой газеты». Издание на своем сайте обнародовало видеозапись из комнаты воспитательной работы: кадры красноречиво говорили о массовом избиении заключенного сотрудниками ИК. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках. Заключённый Макаров получил статус потерпевшего и государственную защиту.