Журналисты Reuters получили по семь лет заключения в Мьянме. Они расследовали убийства мусульман-рохинджа

Суд Мьянмы огласил приговор двум журналистам Reuters, которых обвинили в разглашении гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа в стране. Об этом 3 сентября сообщает РБК.

Суд признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижениях армии и полиции и приговорил их к семи годам лишения свободы. Главный редактор информагентства Стивен Адлер заявил, что этот приговор является «шагом назад для демократии» Мьянмы, и призвал пересмотреть приговор.

32-летнего Ва Лона и 28-летнего Сое Оо власти Мьянмы считают виновными в сборе документов, которые касаются служб безопасности страны, в частности в намерении «подорвать национальную безопасность». Репортеры работали над сюжетом об убийстве 10 мусульман-рохинджа во время их конфликта с властями страны. По материалам следствия, секретные документы были переданы двумя офицерами полиции в одном из ресторанов столицы Мьянмы Янгона. Закон, по которому осудили журналистов, принят еще во времена колониального владычества Великобритании и действует до сих пор. Изначально суд требовал дать обоим сотрудникам Reuters по 14 лет тюрьмы.

Конфликт между властями Мьянмы и мусульманами-рохинджа идет несколько десятилетий. Правительство считает этот народ нелегальными мигрантами из Бангладеш, они же считают себя коренным населением штата Ракхайн. Ситуация обострилась в августе 2017 года, после нападения группировки «Араканская армия спасения рохинджа» на подразделения армии и полиции. Армия и полиция Мьянмы начали операцию против «террористов», что спровоцировало исход беженцев-рохинджа в соседние страны. Только в Бангладеш бежали около 400 тыс. человек. ООН, международные гуманитарные организации, часть мусульманских и западных стран называют происходящее геноцидом.