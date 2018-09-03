На дорогах России планируют установить динамические знаки. Они будут определять нужную скорость

Дорожные знаки, автоматически определяющие нужный скоростной режим, появятся на дорогах России. Об этом заявили в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ). Сроки появлени новых знаков пока не указывают.

Как 3 сентября пишет РБК со ссылкой на «Известия», знаки будут отображать рекомендуемую скорость движения в зависимости от погодных условий и видимости на скоростных дорогах. На данный момент устройства разрабатываются как часть интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации Федерального закона «Об организации дорожного движения». Эти знаки будут до 10 раз дороже обычных, однако, по мысли разработчиков, помогут снизить смертность на дорогах.

В конце августа ГИБДД спрогнозировало снижение смертности на дорогах до 8 тыс. в год к 2024 году с помощью технических и социальных мероприятий, в частности за счет борьбы с пьянством за рулем и усложнения процесса получения прав. За 2017 год, по данным ГИБДД, в результате ДТП в России погибло около 20 тыс. человек.