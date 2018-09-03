В Петергофе в заброшенном лагере подросток нашёл скелет с золотыми зубами

С призраком из прошлого столкнулся школьник в заброшенном лагере Петергофа. Встреченный объект оказался вполне осязаемым, а во рту у него хранился драгоценный металл.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне в полицию Петродворцового района обратился 13-летний подросток. Он рассказал о своей прогулке по заброшенному лагерю «Экран». В подвале одного из корпусов школьник наткнулся на скелет с золотыми зубами.

Сотрудники полиции выехали на указанное место и обнаружили скелетированный труп, останки передали в морг для установления причины смерти.