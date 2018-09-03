Спасатели смогли подойти к месту крушения Ми-8 в Иркутской области. Найдены тела трех погибших

При крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области никто не выжил. Спасатели обнаружили тела трех погибших, сообщили 3 сентября в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

В МЧС добавили, что в настоящее время организуют транспортировку тел с места аварии. Причины катастрофы будет выяснять межведомственная комиссия.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Агара» вылетел 2 сентября на геологическую разведку из города Усть-Кут. Связь с бортом пропала. Поисками вертолета занимались пять воздушных судов. Утром в понедельник в 290 километрах от Усть-Кута были найдены обломки.