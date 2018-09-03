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Бизнес
03.09.2018 09:07
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Операторы связи изучают способ окупить «закон Яровой». Мелким компаниям предложат купить услуги по хранению данных

Операторы связи в России нашли способ частично окупить затраты на исполнение «закона Яровой». Компенсировать потери предлагают с помощью продажи более мелким компаниям услуги по хранению данных абонентов, пишет 3 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления ряда операторов.

Как сообщает издание, рассылать опросник для изучения потребности рынка в подобной услуге начал «МегаФон». В пресс-службе компании «Коммерсанту» подтвердили, что такая возможность действительно изучается. «Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги», – сообщил представитель компании.

Возможность оказывать подобную услугу изучают и в МТС. Издание отмечает, что ранее о подобных планах высказывался и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. В частности, хранить данные о коммуникациях абонента на мощностях «Ростелекома» сможет оператор Tele2, который на 45% принадлежит компании. При этом Осеевский указывал, что, несмотря на возможность получить доход от таких услуг, «на законе Яровой никто не заработает, все только потеряют».

В соответствии с принятым законом, компании имеют право хранить информацию о коммуникациях абонентов на мощностях других операторов. При этом подобный аутсорсинг должен быть согласован с ФСБ.

Антитеррористический «закон Яровой» в отношении организаторов распространения информации в интернете, к которым относятся мессенджеры, форумы, социальные сети, сайты знакомств и прочее, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязывает компании до полугода хранить трафик (записи разговоров, сообщения, изображения, видео и т. д.) в течение полугода. По требованию госорганов, ведущих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность страны, компании обязаны предоставлять хранящуюся информацию.

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