Под Тихвином полиция ищет любителей тёлочек

Рогатый скот заинтересовал налётчиков в Тихвинском районе Ленобласти. Ради тёлочек разбойники не постеснялись пустить в ход угрозы оружием.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, сегодня около часа ночи на ферму крупного рогатого скота в посёлке Цвылево заявились двое визитёров. 43-летней женщине-сторожу они предъявили нож, затем связали ее и изолировали в мужской раздевалке. Незваные гости пришли за бурёнками. Они вывели, а затем увезли с фермы восемь коров.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, что в настоящее время полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.