Стрелка по детской площадке на Костюшко отпустили под подписку

Петербуржца, стрелявшего накануне по детской площадке в Московском районе, отпустили под подписку о невыезде. Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Как стало известно «Фонтанке», к утру 3 сентября следствие определилось с квалификацией дебоша со стрельбой на улице Костюшко, 76. В действиях метившего в детскую площадку мужчины усмотрели хулиганство. Петербуржца не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России и добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее к стрелку вызывали психиатров, так как свою агрессию он объяснял попыткой защититься от угрожавшей ему опасности.

Напомним, полицию на Костюшко в пятом часу вечера 2 сентября вызвал очевидец, сообщивший о стрельбе из окна. К счастью, пули никого не задели. В одной из квартир 76-го дома сотрудники правопорядка задержали 45-летнего хозяина с охотничьим ружьем. Он не оказал сопротивления.