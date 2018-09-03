На Седова двухлетний ребенок выпал из окна. Мальчик чудом не получил тяжелых травм

Малыша с травмами отправили в больницу после падения с высоты в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне днём из окна пятиэтажки на улице Седова выпал мальчик двух лет. Ребёнок находился в квартире на третьем этаже, за ним не углядела 52-летняя бабушка.

Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Ранее в поле зрения социальных служб семья не попадала.

30 августа семилетний школьник получил тяжелые травмы, выпав из окна гостиницы в Адмиралтейском районе. Ребёнок вместе с мамой приехал полюбоваться на достопримечательности Северной столицы.