В крупнейших со времён СССР военных учениях России «Восток-2018» увидели сигнал всему миру

Россия, проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018», показывает НАТО свою военную мощь и посылает сигнал всему миру. Об этом 3 сентября пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как пишет «Лента.ру», газета сравнивает маневры с крупнейшими операциями Второй мировой войны. По мнению экспертов издания, такие масштабные военные учения воплощают страхи Вашингтона о сотрудничестве Москвы и Пекина.

Отмечается, что об отличных отношениях России и Китая говорят также планы провести четвертый Восточный экономический форум. Журналисты считают, что так Москва демонстрирует миру, что страна не изолирована и сотрудничает с одной из самых могущественных держав мира.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. В нем примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества. Делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.

Военные учения «Восток-2018». Маневры пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ожидается, что в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники.