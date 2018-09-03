В промзоне Обухово заблудился лось

Лесного гостя в городской черте заметили жители Невского района Петербурга ранним утром 3 сентября. Очевидцы сняли на видео заблудившегося в промзоне лося.

На ролике видно, как зверь прогуливается по парковке. Лось пытается найти выход и утыкается в угол из заборов, затем исчезает за строительным вагончиком. В конце видео животное ускоряется и покидает место съёмок.

В конце июля три молодых лося пожаловали к Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Колпинском районе Петербурга. Сохатые бродили по автомобильной стоянке, тыкаясь в припаркованные машины.