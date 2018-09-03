В Иркутской области нашли обломки пропавшего вертолёта Ми-8. Спасатели пытаются добраться до места падения

Обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8 найдены в Иркутской области 3 сентября. Иноформации о членах экипажа пока нет, к рухнувшей машине пытаются подобраться спасатели.

Как сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс», в Сибирском авиационном спасательном центре Росавиации сообщили, что Ми-8 потерпел крушение. Обломки нашли около шести часов утра с помощью одного из бортов авиакомпании «Ангара», который участвовал в спасательной операции. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что низкий туман мешает рассмотреть место падения с воздуха и спасатели ищут площадку для посадки, чтобы подойти к вертолету с земли. Живы ли люди, а на борту было три человека, пока неизвестно.

Вертолет Ми-8 пропал 2 сентября, вылетев для геологической разведки из города Усть-Кут. Связь с бортом пропала, к поискам привлекли пять воздушных судов и сорок человек.