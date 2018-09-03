В московской подземке ночью убили полицейского. Подозреваемого уже задержали и везут в отдел

Полицейского застрелили в московской подземке в ночь на 3 сентября. Подозреваемого задержали, но о его личности пока информации нет.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, сотрудник полиции получил смертельное ранение на станции метро «Курская». По предварительной инфорамции, он задержал мужчину, тот попросился в туалет. Через некоторое время в туалет зашел уборщик и обнаружил сотрудника 4-го отдела УВД на московском метрополитене мертвым с ранением головы. Подозреваемый скрылся, прихватив табельное оружие.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину задержали и везут в отдел полиции для следственных действий.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст.317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (ст.222 УК РФ).