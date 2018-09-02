Российские пранкеры опубликовали запись разговора с министром обороны Украины от имени Порошенко

Обещанную запись разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком опубликовали пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 2 сентября. Главе военного ведомства поступил звонок от имени президента Петра Порошенко.

Как пишет «Лента.ру», по легенде, Порошенко позвонил главе украинского Минобороны из самолета, следовавшего в Киев из Вашингтона, где встречался со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите. Ты не знал, что в Донецк едут люди?» — спросил голос украинского лидера. «Порошенко» пытается выяснить у министра, кто из военных ездил в Донбасс и говорит, что тот несет за все личную ответственность. В ответ Полторак удивленно сообщил, что ничего не понимает и не знает, «кто ездил в Донецк», но в отставку уйти готов.

Во время беседы «президент» также призвал главу Минобороны вывести из Донбасса украинские войска. Глава военного ведомства якобы согласился не начинать атаку.

Ранее Минобороны Украины заявило, что российские пранкеры пытались вынудить главу ведомства признать ответственность за последние события в Донецке, где был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. При этом там утверждали, что провокацию сразу же разоблачили и отправили пранкеров «на доступном им языке в соответствующем направлении». впоследствии выяснил, что Порошенко оказался ненастоящим. Как рассказал Лексус RT, Полторак бросил трубку лишь после того, как был в нецензурной форме обруган Порошенко.