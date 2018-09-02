Нападающий «Зенита» Дриусси получил две травмы в матче со «Спартаком». Одна из них серьёзная

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Себастьян Дриусси, полученную в матче 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги со «Спартаком». Игра прошла на стадионе Крестовского острова и завершилась со счетом 0:0.

«У Дриусси травма серьезная, будем смотреть. На самом деле у него даже две травмы. Будем разбираться, ничего конкретного пока сказать не могу», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этой же игре вынужденную замену пришлось делать московской команде из-за повреждения Самуэля Жиго в первом тайме.

Напомним, ранее из-за разрыва крестообразных связок еще один игрок основного состава «Зенита» Кристиан Нобоа выбыл до конца 2018 года. Продолжают восстанавливаться от аналогичных повреждений Александр Кокорин и Эмануэль Маммана. Оба травмировались еще в марте.